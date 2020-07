Incidenti montagna:cade per 400 metri su Monte Bianco, morto

(ANSA) – AOSTA, 08 LUG – Un alpinista di 65 anni è morto precipitando per circa 400 metri mentre percorreva la via normale francese del Gouter al Monte Bianco. In tarda mattinata l’uomo, di nazionalità francese, si trovava nel tratto finale della cresta del Gouter quando è scivolato. E’ stato trovato a valle del cavo installato per superare il couloir du Gouter (noto per i diversi incidenti che si verificano a causa di passaggi delicati e della caduta di frane e slavine). La vittima faceva parte di un gruppo di quattro alpinisti diviso in due cordate. In base ai primi elementi raccolti dai gendarmi soccorritori del Pghm di Chamonix (Francia) poco prima di precipitare si era slegato dal compagno di cordata, rimasto illeso. (ANSA).