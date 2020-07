(ANSA) – ROMA, 08 LUG – Il ciclone Manchester City spazza via il Newcastle nella 34/a giornata della Premier, infliggendogli un pesantissimo 5-0 nell’Etihad Stadium. La squadra di Guardiola ha aperto il festival del gol al 10′ con Gabriel Gesus, al 21′ ha raddoppiato Mahrez; Fernandez al 13′ della ripresa ha calato il tris, David Silva al 20′ il poker e Sterling al 46′ ha fatto cinquina. Il Manchester City consolida il secondo posto in classifica, portandosi a 69 punti (+9 sul Chelsea), il Newcastle è 13/o con 43 lunghezze. Nelle altre due sfide odierne successo del Burnley a Londra contro il West Ham (1-0), grazie alla rete di Rodriguez al 38′. Lo Sheffield ha battuto (1-0) in casa il Volves con un gol di Egan al 48′ st. Adesso la squadra di Chris Wilder è un punto sotto. Domani Everton-Southampton e Bournemouth-Tottenham alle 19, Aston Villa-Manchester United alle 21,15. (ANSA).