ROMA. – Una vittoria che vale il quinto posto, quella conquistata dal Napoli contro un Genoa che doveva rispondere al Lecce nella lotta salvezza. Ai rossoblù non è bastato l’impegno e il gol di Goldaniga che aveva risposto al vantaggio di Mertens. La squadra di Gattuso, infatti, grazie a Lozano, ha conquistato bottino pieno per un successo comunque meritato.

Parte aggressivo il Genoa, ma il Napoli mostra subito le proprie qualità e al 7′ Perin deve già intervenire su Politano, deviando in angolo. Sugli sviluppi del corner, il Napoli va a segno con Elmas ma, dopo un lungo check al Var, la rete viene annullata per un tocco di mano di Manolas.

Scampato il pericolo, il Genoa si getta in avanti, ma non sfrutta con Pinamonti un errore di Maksimovic con un tiro troppo debole. Elmas, però, è un pericolo costante per la difesa del Genoa e al 15′ in rovesciata impegna Perin.

La partita è piacevole, con continui cambi di fronte e un maggior possesso palla da parte del Napoli. Le occasioni per il Napoli crescono col passare dei minuti per quella che diventa quasi una sfida tra gli ospiti e il portiere del Genoa Perin che al 31′ si oppone a un diagonale di Mertens.

Solo al 35′ arriba il primo squillo da parte della squadra di Nicola: Barreca pesca Cassata sul secondo palo, il centrocampista colpisce al volo e Meret si salva aiutato dal palo. Ma quella del Genoa è solo una fiammata subito spenta dal Napoli che riprende a costruire sino al gol del vantaggio. Lo mette a segno al primo di recupero Mertens che dal limite batte Perin al quale non basta toccare il pallone per evitare la rete.

Nessun cambio nell’intervallo e Napoli subito pericoloso con Politano ma Perin è attento. Il Genoa però deve almeno pareggiare e prova, nonostante la cifra tecnica nettamente differente, a costruire. Raccoglie prima un tiro di Pinamonti dal limite, poi su un angolo di Schone da destra, Goldaniga supera Maksimovic e di testa batte Meret per il pareggio.

Per il Genoa è il momento migliore della partita ma il passaggio a vuoto della squadra di Gattuso dura pochi minuti e dal decimo gli azzurri riprendono in mano la gara tornando in vantaggio al 21′.Merito di Fabian Ruiz bravo a pescare con un lancio di trenta metri Lozano, appena entrato, sul filo del fuorigioco. Il messicano brucia Biraschi sullo scatto e in area batte Perin.

Perin costretto agli straordinari poco dopo su un tiro da fuori di Mario Rui. Nicola allora cambia tutto inserendo Pandev e Falque e ridisegnando i suoi con un 4-3-3.

Le squadre si allungano e la stanchezza inizia a farsi sentire. Ma il Genoa non riesce più a rimontare e alla fine festeggiano gli uomini di Gattuso.