(ANSA) – ROMA, 08 LUG – Un gol di Luis Suarez ha deciso il derby di Barcellona fra i blaugrama e l’Espanyol, valido per la 35/a giornata della Liga. Un successo assai pesante per i padroni di casa allenati da Quique Setien che, grazie a questa affermazione, si sono portati a 76 punti, ossia a -1 dal Real Madrid capolista, in campo dopodomani alle in casa contro l’Alaves, ma a questo punto obbligato a vincere per non perdere terreno. (ANSA).