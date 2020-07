Calcio: sfogo Mihajlovic “Sky sembrava Inter Channel”

(ANSA) – ROMA, 09 LUG – “Sembrava Inter Channel”: con queste parole il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, dopo il match perso dal Bologna col Sassuolo, si è sfogato in diretta tv a Sky Calcio Show apostrofando il giornalista di Sky Fabio Caressa (senza citarlo per nome, ma indicandolo come “quello piccolino, marito di Benedetta Parodi”) e con Bergomi, per aver dedicato in un trasmissione precedente “mezzora a parlare del’Inter, ma non si è detta una parola sul Bologna” che aveva appena battuto proprio i nerazzurri. Lo sfogo-protesta è avvenuto dopo il derby emiliano, ma la partita cui si riferisce Mihajlovic è quella del turno precedente. I rossoblù bolognesi avevano mandato al tappeto i blasonati interisti, ma al tecnico degli emiliani non era proprio andato giù che durante i commenti post-partita l’attenzione fosse stata dedicata soprattutto all’Inter, senza dare rilevanza alla prestazione dei suoi. Da qui la protesta in diretta tv, durante le consuete interviste del post partita. Poche parole per commentare la sconfitta dei suoi a opera del Sassuolo (“ko meritato, loro sono stati più forti”), poi Mihajlovic si è tolto il sassolino dalla scarpa. (ANSA).