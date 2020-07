Coronavirus: Venezia annulla fuochi Redentore

(ANSA) – VENEZIA, 09 LUG – “Non ho buone notizie. Sono stato sveglio tutta la notte: purtroppo sono costretto a dirvi che annulliamo i fuochi d’artificio per il Redentore”. Lo ha annunciato ai giornalisti il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. “Non riesco a farli, ci ho provato fino in fondo” ha aggiunto, facendo riferimento alle ragioni sanitarie che lo hanno indotto alla scelta. “In coscienza non me la sento, per me è la Festa più bella dell’anno – ha spiegato – .Avevamo messo su un dispositivo incredibile per la prenotazione delle barche, anche inventato una serie di cose per limitare il flusso”. Brugnaro ha aggiunto: “è una decisione mia, mi prendo la responsabilità di questa cosa, però non posso portare una città a rischiare. Questa è una città sicura”.