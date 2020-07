Calcio: Pogba si sente rinato, questo è il vero United

(ANSA) – ROMA, 09 LUG – L’arrivo di Bruno Fernandes ha avuto effetti positivi nell’economia del gioco del Manchester United, ma non solo: anche nell’umore di Paul Pogba. Il centrocampista francese, dopo anni di grande incertezza, di rendimento incostante e di mal di pancia, adesso si sente “davvero felice di essere tornato”. “Fare ciò che amo è fantastico, mi è mancato molto”, le parole di Pogba che, nelle ultime quattro partite dei ‘Red devils’, ha sempre giocato. Il contratto del centrocampista scadrà nel 2021, ma potrebbe esserci spazio per una proroga di una stagione, a meno che qualche top club (Juve e Real Madrid su tutti) non presenti un’offerta sostanziosa. Intanto, Paul si gode il momento. “Giochiamo molto più di squadra, difendiamo e attacchiamo insieme, la squadra è più equilibrata e forte – spiega -. Aiutarsi l’un l’altro, in campo e fuori: così si costruisce la mentalità vincente. Guardo gente come Bruno Fernandes, Rashford, Martial o il giovane Greenwood e mi diverto. Li vedo segnare e passo il mio tempo ad applaudirli”. (ANSA).