Calcio:5 squalificati 1 turno in A,stop Mihajlovic e Ranieri

(ANSA) – ROMA, 09 LUG – Il giudice sportivo della Lega calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 31/a giornata di Serie A disputate ieri, ha squalificato per una giornata i seguenti calciatori: Cristante (Roma), Denswil (Bologna), Duncan (Fiorentina), Mkhitaryan (Roma) e Zaza (Torino). Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è stato squalificato per una giornata dopo “avere, al 36′ st, contestato una decisione arbitrale e, all’atto della notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al IV Ufficiale espressioni offensive”. Al tecnico dei rossoblu emiliani, inoltre, è stata inflitta un’ammenda di 15 mila euro. Un altro allenatore, Claudio Ranieri, della Sampdoria, è stato squalificato per un turno dopo avere ricevuto una doppia ammonizione. (ANSA).