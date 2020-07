Venezuela, vice-ministra Sereni: “Impegnati a trovare una soluzione democratica”

ROMA – L’evoluzione della situazione politica venezuelana preoccupa. L’Italia ne segue gli sviluppi con interesse. Altrettanta preoccupazione desta la situazione della nostra comunità che vi risiede. Lo ha ammesso la vice-ministra degli Esteri, Marina Sereni, nel corso di un colloquio con i deputati Mariella Magallanes e Isadora Zubillaga, rappresentati del Parlamento venezuelano.

– Il Governo italiano – ha assicurato la vice-ministra – nutre preoccupazione per gli ultimi negativi sviluppi della situazione interna venezuelana, che hanno registrato ulteriori gravi violazioni sul piano di diritti politici e umani da parte del Governo Maduro, che condanniamo con forza, in linea con le prese di posizione dell’Unione europea e dell’Alto Rappresentante Josep Borrell. Insieme ai partner europei e ai Paesi del Gruppo di Contatto – ha aggiunto – continuiamo ad essere impegnati nella ricerca di una soluzione negoziata, pacifica e democratica della crisi.

Le deputate Magallanes e Zubillaga, nel corso dell’incontro avvenuto alla Farnesina, hanno illustrato come il quadro politico venezolano sia in continuo e veloce deterioramento. E non hanno nascosto la propria preoccupazione per quanto stia accadendo sul piano umanitario. In particolare, per l’emergenza sanitaria creatasi con la diffusione della covid-19.

La ministra Sereni ha ribadito il sostegno del Governo italiano all’azione del “Gruppo Internazionale di Contatto”; gruppo costituito per facilitare una soluzione pacifica della crisi che conduca al più presto a elezioni presidenziali e parlamentari libere, trasparenti, democratiche e credibili.

L’Italia, ha ribadito la ministra Sereni, segue con estrema attenzione gli sviluppi della situazione umanitaria che appare particolarmente grave, considerando anche i problemi derivanti dalla pandemia che colpisce duramente il Venezuela e il suo sistema sanitario, già in precedenza in difficolta.

– Analoga attenzione – ha sottolineato la vice Ministra – viene poi riservata dal nostro Paese alla situazione della numerosa comunità italiana presente, la terza in America Latina.