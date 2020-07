Ciclismo: l’Italia intera sui pedali per beneficenza

(ANSA) – ROMA, 09 LUG – L’Italia sale in sella per sostenere il ciclismo giovanile e Dynamo Camp. E’ denominata ‘2+ Milioni di km’ l’iniziativa benefica promossa da Bikevo a favore della Federciclismo e di Dynamo Camp, che ha l’obiettivo di raggiungere un totale di 2 o più milioni di chilometri. Tutti i possessori di un velocipede potranno aderire. L’iniziativa ha l’intento di supportare l’attività ciclistica giovanile e di terapia ricreativa offerte da Dynamo Camp Onlus ai bambini con patologie gravi e croniche. La partecipazione comporta una donazione per ogni chilometri pedalato. I dettagli verranno svelati mercoledì 15 luglio alle ore 10,30 sulla piattaforma Zoom. Prevista la videopresenza di Giovanni Malagò, presidente del Coni; Renato Di Rocco, presidente Fci; Davide Cassani, coordinatore delle squadre Nazionali di ciclismo; Vincenzo Manes, fondatore di Dynamo Camp; Paolo Bellino, ad di Rcs Sport; Uberto Fornara, direzione e coordinamento Rcs Media Group; Auro Bulbarelli, direttore di Raisport; Massimiliano Morocutti, ad di Bikevo. (ANSA).