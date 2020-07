CARACAS – La presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, María Graciela López informó este jueves que el 40% de las unidades de cuidado intensivo (UCI) en Venezuela están ocupadas y señaló que mientras se registren aumentos de casos de covid-19 no podrá haber flexibilización de cuarentena.

“Vemos que en las semanas pasadas muchos creían que el virus no estaba en Venezuela. Hoy decimos que ya es muy importante la presencia del covid-19 y hablamos de una ocupación de 40% en las unidades de cuidados intensivos (UCI)”, dijo.

La ocupación de las terapias intensivas podría cambiar, aunque aseguró que la situación de las mismas es “todavía es manejable”, porque los casos que vemos hoy son los de hace una semana.

“Hablar de flexibilización en el momento que el país tenía un aumento a mil cada 4 días no era apropiado. Ahora vemos como se estrechan los intervalos de días y se registran ascensos en el número de casos. Recordemos que estas cifras tienen al menos un retraso de una semana debido a la centralización de las pruebas. Por ahora no cabe hablar de flexibilización sino de profundizar el distanciamiento físico”, expresó la especialista.

Resaltó que muchas personas no pueden cumplir con el “quédate en casa” debido a la crisis económica. “es muy complejo porque la situación económica se ve profundizada por el período pandémico y pone al país y a la gente en una situación compleja y buscar la manera de sobrevivir. Pero no hay que perder el foco porque sin la salud no podemos hacer absolutamente nada, debemos mantener las medidas preventivas”.

En cuanto al anuncio de la OMS de que el coronavirus puede estar en el aire, explicó que se trata de estudios donde se ha visto más transmisión en espacios muy cerrados. “Donde no hay ventilación puede ocurrir una transmisión”.

84,62% de los hospitales sin jabón

La escasez de alimentos, de servicios públicos e insumos en los centros hospitalarios, ha empeorado en Venezuela, luego de la cuarentena por la pandemia.

Así lo registra la Encuesta sobre el Impacto del Covid-19 en Venezuela, realizada por la unidad de investigación de la Asamblea Nacional (AN) que determina que en el 84,62% de los centros de salud del país, no tienen jabón para las labores como parte de la emergencia sanitaria.

El estudio además detalla que el 76,92% de los centros de salud no tiene desinfectante, mientras que el 61,54% no tiene guantes, ni tapabocas para trabajar.

Por su parte, el Colegio de Médicos ya ha denunciado la falta de insumos, de agua y de jabón en los hospitales, insistiendo en su reclamo a las autoridades para que doten los centros de salud con los materiales de bioseguridad requeridos para atender la emergencia, ya que el personal está en riesgo, algo por lo cual declararon la “alerta roja”.

Igualmente, el gremio de salud en el estado Zulia ha exhortado a los médicos y demás trabajadores a no ejercer sus labores si no cuentan con la protección debida para evitar el contagio de coronavirus.

Trabajadores han denunciado que ellos mismo tienen que llevar su agua y su jabón. Sin embargo, las autoridades sostienen que sí hay dotación de insumos.

Referente a los alimentos, a escasez empeoró luego de la cuarentena. La falta de acceso a los rubros de primera necesidad pasó de 88,9% en marzo, a 93,1% en este mes de julio.

La investigación muestra que después del 18 de marzo, se han profundizado no solo la crisis en cuanto a alimentos, sino también en los distintos servicios públicos y fallas de insumos básicos en los hospitales del país.