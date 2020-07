Coronavirus: Bolivia, ministro Difesa assume interim Sanità

(ANSA) – LA PAZ, 10 LUG – Il ministro della Difesa boliviano Luis Fernando López ha assunto ad interim la guida del ministero della Sanità dopo che la titolare di questo, Eidy Roca, è risultata positiva al coronavirus. Lo riferisce il portale di notizie Erbol. Nel suo primo intervento in qualità di ministro ad interim della Sanità, López ha rivolto un appello alla popolazione ad essere disciplinata nel contrasto della pandemia, adottando scrupolosamente le raccomandazioni di biosicurezza. “Oggi più che mai – ha detto nel suo discorso – la Bolivia ha bisogno di ordine e disciplina. Solo la disciplina di ciascun boliviano ci permetterà di superare questa tappa. Disciplina al 100%. Parlare con i bambini, con gli adulti, e se non vi è necessità di uscire, non lo si faccia”. “Forze armate, polizia nazionale, medici, infermieri, personale sanitario – ha infine detto – non faremo neppure un passo indietro nello sforzo di salvare vite, però questo non sarà sufficiente, Dio Santo non sarà proprio sufficiente, se ciascun individuo non fa la sua parte”. Secondo l’ultimo rapporto del ministero della Sanità, in Bolivia i contagi hanno raggiunto quota 44.113 mentre i morti sono 1.638.(ANSA).