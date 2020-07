(ANSA) – TERNI, 10 LUG – E’ stato formalmente conferito stamani dalla procura di Terni l’incarico per le autopsie sui corpi di Flavio Presuttari, 16 anni, e Gianluca Alonzi, 15, trovati morti martedì scorso nelle loro abitazioni. L’esame è in programma domani e dai risultati, specie da quelli tossicologici, sono attesi elementi utili per le indagini condotte dai carabinieri. Il difensore di Aldo Maria Romboli, in carcere con l’accusa di morte come conseguenza di altro reato, ha nominato un proprio consulente di parte.