Percassi,col Psg ce la giochiamo fino in fondo

(ANSA) – ROMA, 10 LUG – “Giocheremo con umilta’ e determinazione, per sfruttare tutte le nostre chance: siamo a scuola, contro il Paris Saint Germain sara’ un appuntamento storico”: cosi’ il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha commmentato in diretta streaming con Nyon il sorteggio dei quarti Champions, che vede i nerazzurri opposti al Psg di Neymar e Mbappè. “Per noi e’ un onore essere nelle prime otto d’Europa – ha aggiunto Percassi – ma soprattutto lo e’ per la citta’ di Bergamo. L’avversaria e’ fortissima, come non poteva non essere a questo punto, ma noi ce la giocheremo”. (ANSA).