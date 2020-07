Champions: Al Khelaifi, con Atalanta sfida interessante

(ANSA) – ROMA, 10 LUG – “Sarà un confronto molto interessante contro l’Atalanta. Avremo di fronte un avversario che rispettiamo e che quest’anno si è confermata tra le migliori squadre italiane. Non vediamo l’ora di riassaporare il profumo speciale di questo torneo, in questo format senza precedenti”. Così, al sito del PSG, il patron Nasser Al-Khelaifi commenta l’esito del sorteggio dei quarti di Champions a Nyon (Svizzera). “Purtroppo i nostri tifosi non potranno accompagnarci a Lisbona, ma sappiamo di averli ugualmente vicini con il cuore e la mente. Prima di concentrarci sulla Champions pensiamo alle due finali, di Coppa di Francia e di Lega, che ci attendono a fine mese”. (ANSA).