(ANSA) – ROMA, 10 LUG – “Non mi aspettavo nulla dal sorteggio Champions, perché per noi è importante concentrarci sulla partita contro il Napoli. Giocare in casa è importante per noi e penso sia giusto. Il pubblico avrebbe fatto la propria parte, e influenzato l’andamento del match, ma non voglio lamentarmi: accetto la situazione com’è”. Così Quique Setien, allenatore del Barcellona, in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di Valladolid in Liga. “Prima del Napoli c’è la partita di domani, che è fondamentale per noi – aggiunge Setien, commentando il sorteggio di oggi a Nyon (Svizzera) – cercheremo di essere sempre all’altezza di ogni impegno e di valutarlo volta per volta”. Per la partita di domani, Setien non ha convocato Arthur, già acquistato dalla Juventus, ma ha ammesso che il brasiliano “tornerà utile in quest’ultima parte della stagione”, alla formazione blaugrana. “Ci restano diverse partite – aggiunge il tecnico – e ci sarà bisogno anche di lui”. (ANSA).