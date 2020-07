(ANSA) – ROMA, 11 LUG – Lo Stato australiano di Victoria ha registrato ieri 216 nuovi casi di coronavirus, il 25% in meno rispetto ai 288 di giovedì: lo ha reso noto oggi il premier dello Stato, Daniel Andrews, sottolineando che – nonostante la flessione – nei prossimi giorni “vedremo sempre più casi aggiuntivi”. Lo riporta la Cnn. Come è noto, la capitale dello Stato – Melbourne – è di nuovo in lockdown e vi resterà per le prossime sei settimane. A livello nazionale, secondo la Johns Hopkins University, l’Australia registra 9.553 contagi, inclusi 107 morti. (ANSA).