(ANSA) – PARIGI, 11 LUG – La Francia ha superato oggi quota 30.000 vittime del Covid-19, toccando 30.004 decessi, di cui 19.528 in ospedale e gli altri in case di riposo o istituti per disabili. Ne ha dato notizia la Direzione generale della Sanità, che ha allertato oggi sull’allentamento delle regole di distanziamento e di protezione dal virus, che rischiano di far ripartire l’epidemia. Sotto osservazione l’aumento di casi osservato da un paio di settimane nella Mayenne, dipartimento del Pays de la Loire. I ricoverati in ospedale restano 7.062, in rianimazione – dove il dato è stato costantemente in discesa – ne rimangono 496. (ANSA).