F1: Stiria, piove a dirotto, libere e qualifiche a rischio

(ANSA) – ROMA, 11 LUG – Pioggia torrenziale sul circuito di Spielberg in Austria, sede del gran premio di Stiria, seconda prova stagionale di F1. Le condizioni della pista sono difficili, è stata anche sospesa la gara di F3 dopo 15 giri dei 24 previsti, e la vittoria assegnata al 17enne pilota danese Frederik Vesti, che al momento della sospensione era al comando con la sua Prema. Le terze libere della F1 sono previste alle 12, ma le previsioni meteo danno un ulteriore intensificarsi della pioggia, tanto da mettere in pericolo anche lo svolgimento delle qualifiche, previste per le 15, che nel caso verrebbero probabilmente rinviate a domenica mattina. (ANSA).