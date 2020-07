(ANSA) – MILANO, 11 LUG – “Prima del Covid eravamo settimi e lo siamo ancora. Né io né i giocatori saremmo contenti di finire settimi”. Stefano Pioli vuole dal Milan uno sprint finale e non si preoccupa se il suo futuro è già segnato. “Scelte affrettate? Questo non lo so, non so se il club ha già deciso o dovrà farlo. Ora l’unica preoccupazione è fare bene – ha detto alla vigilia della trasferta di Napoli -. Sembra che abbiamo lavorato bene solo nel lockdown ma non è così. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro iniziato a ottobre. Dobbiamo far di tutto per restare soddisfatti alla fine, noi e il club. Poi chi dovrà prendere le decisioni le prenderà, come faremo tutti”. (ANSA).