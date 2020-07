(ANSA) – ROMA, 12 LUG – Sono aperti da questa mattina i seggi in Polonia per l’atteso ballottaggio delle presidenziali tra il presidente uscente Andrzej Duda e il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski: i sondaggi della vigilia confermano il testa a testa e sottolineano che l’esito del voto dipenderà dagli indecisi, che sono il 7,7%. Secondo l’instituto Kantar, il sindaco avrebbe recuperato terreno negli ultimi giorni e sarebbe adesso addirittura in lieve vantaggio: Duda riceverebbe infatti il 45,9% dei voti e Trzaskowski il 46,4%. I seggi chiuderanno alle 21. A causa della pandemia di coronavirus è possibile votare per corrispondenza e quindi gli exit poll questa volta potrebbero essere poco indicativi. (ANSA).