Austria: Kurz, ‘investire correttamente gli aiuti’

(ANSA) – BERLINO, 12 LUG – “Non dovremmo lavorare soltanto a cifre sempre più alte. Ma assicurarci che gli aiuti vengano investiti correttamente”. Lo dice il cancelliere austriaco Sebastin Kurz, in un’intervista alla Fas. “I soldi in sè non sono il problema. Anche Paesi particolarmente colpiti possono rifinanziarsi bene sul mercato”, afferma Sebastian Kurz, facendo proprio l’esempio dell’Italia. “Inoltre c’è il Mes, che è ben lontano dall’essere esaurito”, aggiunge. Perciò “bisognerebbe riflettere: dove devono affluire le risorse? Come devono essere investite e assorbite? Questo è più rilevante della consistenza della somma”. (ANSA)