Zaky: nuova udienza su detenzione, attesa per la decisione

(ANSA) – BOLOGNA, 12 LUG – Si è tenuta oggi la nuova udienza sul rinnovo della custodia cautelare di Patrick Zaky, lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere in Egitto da inizio febbraio. Secondo quanto riferisce la pagina Facebook ‘Patrick libero’, aggiornata da persone vicine al giovane, l’udienza si è tenuta davanti alla Corte, senza la presenza di Patrick, ma di fronte ai suoi legali per la prima volta dopo settimane. I suoi avvocati hanno presentato una memoria sui motivi per cui la difesa chiede il rilascio. Si attende una decisione entro domani mattina. Per Zaky, accusato di reati di opinione e attualmente in carcere al Cairo, è l’ennesima udienza sulla proroga della detenzione. Nei giorni scorsi aveva recapitato una lettera alla sua famiglia spiegando di essere in buona salute. “Spero che anche voi siate al sicuro e stiate bene. Famiglia, amici, amici di lavoro e dell’Università di Bologna, mi mancate tanto”.