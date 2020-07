(ANSA) – WASHINGTON, 12 LUG – Anche Melania si arrende alla mascherina, dopo che Donald Trump l’ha indossata per la prima volta visitando ieri l’ospedale militare Walter Reed. E’ stata la stessa first lady a postare su Twitter le sue immagini con il volto coperto da una mascherina (bianca come la camicia) mentre visitava lo staff, le madri e i bambini della Mary Elizabeth House, una struttura che aiuta le donne single e i loro figli. Una visita nell’ambito del suo programma #BeBest.(ANSA).