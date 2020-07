Cinema: morta Kelly Preston, moglie di John Travolta

(ANSA) – LOS ANGELES, 13 LUG – L’attrice americana Kelly Preston, che ha recitato in film quali ‘Jerry Maguire’ e ‘Twins’, è morta per un cancro all’età di 57 anni. Lo ha annunciato il marito John Travolta. “E’ con un cuore molto addolorato che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia durata due anni contro il cancro al seno”, ha scritto Travolta sulla sua pagina Instagram. Kelly Preston aveva studiato dramma e teatro all’Università della Southern California. Divenne famosa recitando appunto in ‘Twins’ nel 1988 al fiianco di Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, per partecipare poi a decine di altri film e telefiilm. Nella commedia romantica ‘Jerry Maguire”, del 1996, era al fianco di Tom Cruise e Renee Zellweger. Nel 1991 l’attrice si sposò con Travolta, dal quale ha avuto tre figli. Il più grande è morto nel 2009 all’età di 16 anni. (ANSA).