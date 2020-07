Germania: disarma agenti e scappa, caccia a poliziotto

(ANSA) – BERLINO, 13 LUG – Una massiccia caccia all’uomo è in corso nel Baden-Wuerttemberg, in Germania, dove un poliziotto di 31 anni, di Oppenau, ha minacciato e poi disarmato quattro colleghi ed è scappato nei boschi. Oltre 200 agenti sono alla ricerca dell’uomo, che giudicano in uno stato di “alterazione mentale”. Le forze dell’ordine hanno lanciato un allarme alla cittadinanza, chiedendo di “restare possibilmente a casa”. Del fuggitivo, che si chiama Yves Rausch, è stata pubblicata una foto.(ANSA)