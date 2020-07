Dossieraggio e soffiate a clan, indagati 4 Cc a Napoli

(ANSA) – NAPOLI, 13 LUG – Quattro carabinieri in servizio nel quartiere Vomero di Napoli sono indagati dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. Lo rende noto Il Mattino. I quattro sono accusati, a vario titolo, di avere prodotto esposti anonimi contro alcuni ex ufficiali e di essersi collegati abusivamente al sistema informatico per favorire alcuni esponenti della camorra locale. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro dei telefoni cellulari, dei computer e delle pendrive nella disponibilità dei quattro tra i quali figura un luogotenente a cui gli inquirenti contestano la “violazione di atti coperti da segreto d’ufficio e accesso abusivo al sistema informatico di sicurezza” aggravato dalla finalità di avere il clan Cimmino-Caiazzo-Brandi del Vomero. Gli esposti anonimi invece riguardano la presunta scomparsa di una somma di denaro sequestrata nel 2007: 245 euro. (ANSA).