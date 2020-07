++ Spadafora,su Testo unico sport sentito parere di tutti ++

(ANSA) – ROMA, 13 LUG – “Sento dire che questo testo è calato dall’alto, mentre invece ci siamo confrontati con chiunque: forze politiche, Coni, Cip, Spot e Salute, federazioni, Regioni, ministeri. Per questo il Testo Unico dello Sport, per il quale il parlamento ha già votato la legge delega al governo. Presto arriverà in Consiglio dei ministri per l’approvazione e quindi tornerà al parlamento per un parere consultivo delle Commissioni”. Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in una diretta Facebook dedicata al Testo unico dello Sport (ANSA).