Spadafora, appello a maggioranza su testo unico sport

"E' una riforma ampia e complessa, che richiede ambizione e coraggio. Per questo faccio appello a tutte le forze politiche per avere consenso su un tema che riguarda tutto il Paese, ma soprattutto a quelle di maggioranza che daranno il loro voto in cdm". Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in diretta Facebook. "Domani incontrerò le delegazioni di Leu e Italia Viva, mercoledì il Pd e poi spero anche M5S. Se ci sosterranno per portare avanti questo progetto ambizioso avremo una bella riforma tutti insieme. Se poi si vuol continuare si questo stato confusionale in cui vive il mondo dello sport non potrò che prenderne atto. Cogliamo questa opportunità"