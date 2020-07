50 anni Regioni: inaugurata mostra per la Puglia a Bari

(ANSA) – BARI, 13 LUG – E’ stata inaugurata oggi la mostra “50 anni del Consiglio regionale della Puglia”, nel cinquantenario della prima seduta, il 13 luglio 1970. Il percorso espositivo, allestito dal Consiglio regionale in collaborazione con la Fondazione Gramsci, è corredato da 22 pannelli con fotografie conservate nell’Archivio iconografico del Consiglio e articoli di periodici locali. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta nella nuova sede di via Gentile, con il presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo. L’esposizione è completata da un video di circa 30 minuti che ripercorre le dieci legislature, con sequenze delle sedute dell’assemblea, tratti dagli archivi del Consiglio regionale. I 22 pannelli, invece, propongono approfondimenti sulle fonti normative, sullo Statuto della Regione Puglia, stemma e gonfalone. Un pannello è per i “Primi anni: alla ricerca di un’identità”, seguito da altri con i principali avvenimenti, tra date, descrizioni e nomi dei presidenti di Regione e del Consiglio regionale o sulle leggi approvate per ogni settore produttivo e gli appuntamenti nazionali e internazionali che hanno visto la Regione Puglia protagonista. (ANSA).