++ Rossi “Spadafora? Io eletto, altri nominati…” ++

(ANSA) – ROMA, 13 LUG – “Noi siamo eletti, a differenza di altri che sono nominati. Io nel 2016 avevo tre avversari e sono stato confermato con il 93% dei voti. E poi abbiamo una patrimonio di credibilità che ci appartiene da generazioni, certificato dai risultati”. Così all’ANSA il n.1 della federazione tiro a volo Luciano Rossi, recordman di durata in carica visto che è presidente dal 1993, replica al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che illustrando il testo unico di riforma riferendosi alle federazioni ha detto che “ci sono presidenti in carica da prima delle Torri Gemelle”. “Chi parla così si informi – aggiunge Rossi -. L’Italia del tiro a volo è prima nel medagliere mondiale e in questo sport siamo l’eccellenza grazie anche al ‘made in Italy’. Di solito non faccio polemiche, ma qui vogliono devastare un’organizzazione che funziona e ha i conti a posto. Non penso che qui siamo tutti peccatori”. (ANSA).