ROMA. – Il ministero della Salute della Colombia ha lanciato un appello ai cittadini del Paese a non dare credito ai kit di farmaci falsi che in questo periodo vengono offerti sui social network come presunto trattamento contro Covid-19 e altre malattie, perché tali combinazioni di farmaci possono causare gravi problemi di salute.

Secondo Leonardo Arregocés Castillo, direttore di Medicinali e delle tecnologie sanitarie del ministero della Salute, le autorità hanno registrato un fenomeno di offerta di pacchetti di medicinali pubblicizzati come utili a contrastare la pandemia, che nel Paese ha registrato finora oltre 150 mila contagi e 5.307 morti.

“È pericoloso consumare questi farmaci nelle quantità e nelle combinazioni suggerite da questi kit. Ad oggi, non esiste una cura per Covid-19 e l’assunzione di questi farmaci, senza una prescrizione o criteri medici, è un grave rischio per la salute”, ha detto Arregocés, secondo quanto riportato da radio Caracol.

L’esperto ha assicurato che l’uso inappropriato di questi farmaci può causare danni renali irreversibili, lesioni gastrointestinali che causano sanguinamento o provocare resistenza al trattamento come nel caso degli antibiotici.