(ANSA) – MILANO, 13 LUG – “Io credo che non ci siano cambiamenti. Da parte della società c’è grande soddisfazione. Certo, è un allenatore ambizioso, che vuole vincere, come la società. Però non dobbiamo dimenticare che è il primo anno che allena questo gruppo”. Così l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha risposto a chi gli domandava se Antonio Conte sarà sulla panchina nerazzurra nella prossima stagione calcistica. “E’ normale – ha detto Marotta – che lui dopo le partite non vinte si lasci andare a esternazioni che fanno parte delle sue dinamiche comunicative”. Nervosismo? Innanzitutto il nervosismo di cui si parla è amarezza, prendere gol negli ultimi minuti lascia in tutti ammarezza e rimpianti – ha notato Marotta prima della sfida con il Torino, riferendosi al pareggio di Verona -. Bisogna anche fare una valutazione a 360 gradi, vedere il cammino da inizio stagione a oggi, che ci sta dando grandi soddisfazioni in termini statistici e di risorse. Conte aveva un obiettivo, valorizzare le risorse e migliorare la situazione degli ultimi anni. Ci stiamo riuscendo da tutti i punti di vista, siamo contenti del lavoro di Conte”. Ma Conte ha fatto il massimo? “Il massimo non esiste, – la risposta -c’è sempre qualche particolare da migliorare, Conte è il primo a saperlo”. (ANSA).