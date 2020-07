Inició plan de flexibilización con tres niveles en diferentes regiones del país

CARACAS – Este lunes, Venezuela inició una nueva jornada de flexibilización que finalizará hasta el próximo 19 de julio. Pero en esta oportunidad el plan se dividió en tres niveles con base a las situaciones que presentan las diversas regiones del país con respecto a los casos de COVID-19.

La vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, indicó que esta semana se debe cumplir con disciplina y con conciencia las medidas de higiene y bioseguridad que dependen de los niveles de la nueva flexibilización.

El nivel uno es una cuarentena radical y colectiva que se encuentra aplicada los estados Zulia, Mérida específicamente El Vigia y Sucre debido a que en las últimas semanas han incrementado exponencialmente los contagiados por el virus. Los únicos sectores que trabajarán son servicios públicos básicos, alimentación y farmacias.

Por su parte, el nivel dos va dirigido a Distrito Capital, Carabobo, Trujillo, Mérida (menos El Vigia), Aragua, Miranda, Sucre, Falcón, Anzoátegui y Yaracuy. Igualmente se aplica en Táchira, Apure y Bolívar menos en los municipios fronterizos.

Las actividades que se reactivarán son las agencias bancarias; consultorios médicos; sector construcción; Ferreterías; Peluquerías; Industria textil, calzado y química; talleres mecánicos; plomería; servicios de refrigeración; transporte.

24 sectores económicos

Igualmente, en el nivel tres se suman esos sectores pero también participan los autolavados; ópticas; reparaciones electrónicas; comercializadoras del sector textil, industria y comercialización de papelería y librerías; heladerías y cafeterías; lavanderías y tintorerías; fabricación y ensamblaje de equipos electrónicos y electrodomésticos; servicios de encomiendas, registros y notarías; eventos deportivos sin público y gimnasios, atención veterinaria, autocines y centros comerciales.

Los estados en el cual se reactivaron esos sectores económicos son: Amazonas, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Lara, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa y La Guaira.

Solicitan analizar plan

Por otro lado, el analista político y económico, Tomás Socias López, destacó que el nuevo plan de flexibilización en Venezuela es insuficiente debido a que no está detallado y no responde a las solicitudes a las peticiones del sector productivo. Aseguró que en los tres niveles se presentan fallas debido a que no abarcan todos los sectores del país.

Medidas preventivas

Asimismo, los alcaldes de los municipios del estado Miranda que conforman el Área Metropolitana de Caracas exhortaron a las personas a mantener las medidas de distanciamiento social e higiene porque los casos de la enfermedad cada día son más en Venezuela. Además, pidieron apoyo de los comerciantes para evitar contagios.