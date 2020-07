Venezolanos varados en Barajas duermen en las afueras del terminal

CARACAS – Alrededor de 20 personas estaba varadas desde el 1 de julio en el aeropuerto de Barajas, Madrid, debido a que Venezuela mantiene cerrado su espacio aéreo para el ingreso de vuelos comerciales o humanitarios, que permitan el retorno de connacionales que se encuentran fuera del país.

Estas personas, entre quienes está un niño y una embarazada, representan a más de 500 venezolanos que se han organizado y actualmente duermen en la zona exterior de llegadas del terminal 4 del aeropuerto, quienes piden apoyo para retornar a los gobiernos de Venezuela y España.

Según uno de los voceros del grupo, todos contaban con boleto de regreso y entre ellos hay quienes viajaron por turismo, placer o motivos médicos, pero muchos están atrapados desde marzo por la pandemia y no han podido salir de España.

Luciano Del Gaudio, comerciante y uno de los líderes del movimiento, advirtió que “somos turistas en calidad de varados”, pues suman más 500 personas con boletos de retorno desde antes del estado de alarma y en su caso, el vuelo ha sido reprogramado 5 veces.

Indicó que el grupo que está en el aeropuerto está recibiendo ayuda de organizaciones no gubernamentales, la iglesia y de personas que los apoyan porque conocen la situación, sin embargo, no tiene forma de trabajar ni costear su situación en el país extranjero, y lamentan que el Gobierno de Venezuela no conteste sus peticiones.