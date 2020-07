Coronavirus: stati contro Trump a difesa studenti stranieri

NEW YORK. – Diciassette stati americani e il Distretto di Columbia hanno fatto causa all’amministrazione Trump per la decisione di revocare il visto agli studenti stranieri se i college da loro frequentati terranno solo lezioni online alla ripresa dell’anno accademico.

Giá Harvard e MIT hanno contestato in tribunale la direttiva del servizio immigrazione in un’azione legale che ha visto successive adesioni da parte di una sessantina di altri college e universitá.

Sono oltre un milione gli studenti universitari stranieri negli Usa, per oltre la metá provenienti da Cina e India.

“L’amministrazione Trump non ha neanche cercato di spiegare la base per questa norma insensata che costringe le scuole a scegliere se mantenere le iscrizioni degli studenti stranieri e proteggere la salute e la sicurezza dei campus”, ha detto l’Attorney General del Massachusetts, Maura Haley, il cui ufficio guida la coalizione di stati che hanno fatto causa al governo.

OLtre a Massachusetts e D.C. si sono uniti all’azione legale Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia e Wisconsin. La California, dove il sistema di college statali aveva annunciato settimane fa che tutte le lezioni in autunno saranno solo online, aveva portato l’amministrazione in tribunale la scorsa settimana.