(ANSA) – ROMA, 14 LUG – “La gara per i test sierologici al personale scolastico è partita. Siamo pronti anche con la gara per i banchi”. Lo rende noto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. “C’è tanto lavoro da fare ma lo stiamo facendo, tutti insieme, remando dalla stessa parte. Nell’interesse di studentesse e studenti che devono tornare a scuola in presenza e in sicurezza”, scrive la ministra.