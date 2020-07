Recovery Fund: Sassoli, cittadini si aspettano solidarietà

(ANSA) – BRUXELLES, 14 LUG – “I cittadini europei si aspettano che l’Ue mostri più solidarietà e intraprenda più azioni per favorire la ripresa”: così il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, commentando i risultati del sondaggio Eurobarometro pubblicati oggi, a pochi giorni dal vertice dei leader Ue sul Recovery Fund e il prossimo bilancio europeo. Il 56% degli europei “riconosce anche la necessità di un bilancio comunitario più ampio per far fronte all’impatto senza precedenti che la pandemia ha avuto sulla nostra economia e sulla nostra società”, ha detto Sassoli, sottolineando che “nel contesto degli attuali negoziati sul bilancio Ue, il Parlamento europeo sostiene i cittadini nella loro richiesta di un’Unione più efficace e ambiziosa”. (ANSA).