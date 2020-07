Calcio: serie B; 12 giocatori squalificati, due per 3 turni

(ANSA) – ROMA, 14 LUG – Sono 12 i giocatori squalificati dal giudice sportivo di serie B, Emilio Battaglia, dopo le partite della 34/a giornata. Per due di loro, Alessandro Coppola del Livorno e Cristian Galano del Pescara, lo stop sarà di tre giornate per aver colpito al volto un avversario, il primo con un pugno e il secondo con una manata a gioco fermo. Gli altri squalificati, tutti per una giornata, sono gli espulsi Ardemagni (Frosinone) e Caligara (Venezia) e inoltre Cuomo (Crotone), Eramo (Ascoli), Fiordilino e Montalto (Venezia), Gustafson (Cremonese), Ricci (Empoli), Soddimo (Pisa), Vitiello (Juve Stabia). (ANSA).