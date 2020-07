ROMA. – Mai sazio di vittorie, il re della motogp Marc Marquez scalda i motori e sente salire il livello di adrenalina in vista del via al primo gp della stagione, domenica a Jerez de la Frontera, in Spagna.

Il sei volte campione del mondo prevede una stagione “eccezionale” nonostante i cinque mesi di stop e il drástico taglio (finora) di ben 7 tappe del mondiale a causa del persistere della pandemia, soprattutto dall’altra parte dell’Atlantico.

Duecentoquarantacinque giorni dopo l’ultima volta, a Valencia, le moto ripartono da un circuito spagnolo, appunto quello di Jerez, dove il circus delle due ruote si è dato appuntamento per il ritorno alla (quasi) normalità in questo fine settimana: venerdì le prove libere, sabato le qualifiche e domenica la corsa, su un circuito che Marquez conosce bene, e dove ha vinto per tre volte.

Qui però ha fatto meglio di lui Valentino Rossi, che fra il 2002 e il 2016 ha infilato ben sei vittorie. Ma sarà più di una semplice corsa. Ha detto Marquez: “anzitutto voglio ringraziare tutti coloro che hanno offerto il loro aiuto e lavorato duramente in questi momenti particolari. Ora tocca a noi tornare al lavoro, mettere su uno spettacolo eccezionale e intrattenere tutti in giro per il mondo, offrendo un pò di divertimento e relax in momento così difficili”.

Come per la F1 e altri sport, non ci sarà pubblico sulle tribune e nel paddock a farla da padrona ci saranno le rigide norme anticontagio, “dobbiamo adattare il modo in cui lavoriamo per tutelare la nostra salute, ma sono davvero entusiasta di rivedere la squadra e divertirmi a guidare la mia Honda”. Lo spettacolo può cominciare.