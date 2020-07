Sport: Spadafora incontra Leu su riforma,spunti interessanti

(ANSA) – ROMA, 14 LUG – “Si è da poco conclusa la riunione con la rappresentanza di Liberi e Uguali, il primo degli incontri con le forze politiche di maggioranza. Siamo entrati nel merito del Testo unico di riforma dello sport e sono emersi spunti molto interessanti che saranno approfonditi”. Lo scrive su facebook il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora”. “Gli altri tre incontri (Italia Viva, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle) erano previsti tra oggi e domani, ma è stato chiesto più tempo per studiare la bozza – aggiunge il ministro -. Resta ferma la mia intenzione di portare il testo in Consiglio dei ministri prima della pausa estiva: le norme che contiene sono davvero importanti e avranno un effetto positivo su centinaia di migliaia di lavoratori. Non possiamo rischiare di far scadere i termini”. (ANSA).