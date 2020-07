Si intitola “L’universo“ il nuovo singolo della giovanissima cantautrice Chiara Morelli. Un brano che nasce da collaborazioni prestigiose e che anticipa il terzo album dell’apprezzata artista calabrese.

L’inedito ed atteso pezzo ha tutte le caratteristiche per diventare la colonna sonora dell’estate. Oltre alla vocalità indiscutibile di Chiara impreziosiscono il brano gli arrangiamenti del talentuoso maestro Sauro Piana, la competenza del giovane artista Adriano Daledda e la professionalità di Marco Garau, batterista dei Tazenda che ha registrato e mixato in Italia la canzone.

Per la quindicenne Chiara Morelli, autentica promessa della musica italiana, una nuova sfida, un nuovo modo di comunicare sentimenti e trasmettere emozioni.

E tra i messaggi d’amore che la giovane interprete canterà al grande pubblico nelle canzoni in lavorazione del terzo album spicca “Siamo due sguardi divisi dal resto e da un poi”, ed ancora una descrizione che la cantautrice sente come qualcosa di penetrabile, generata da un sentimento che fa gridare al mondo “Abbracciami forte e dormi con me oltre i confini del dolore”.

Ma adesso è il momento de “L’universo” editato da Magilla Spettacoli con l’etichetta discografica Artisti Online, dal 10 luglio disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Dopo aver raggiunto la finalissima di Sanremo Junior nel 2019, per la giovane cantautrice potrebbero arrivare presto altre soddisfazioni.