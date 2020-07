(ANSA) – NEW YORK, 14 LUG – “Tassateci. Tassateci. Tassateci. E’ la cosa giusta. E’ l’unica scelta”. I milionari di ‘Millionaires for Humanity’ lanciano un nuovo appello in una lettera aperta alla quale chiedono ai governi di alzare le tasse sui più ricchi e di farlo “immediatamente, in modo sostanziale e permanente” così da finanziare una risposta adeguata alla crisi del coronavirus. Nella lettera firmata da 83 milionari di diversi paesi del mondo, inclusa l’erede di Walt Disney Abigail Disney e il co-fondatore dei gelati Ben & Jerry Jerry Greenfield, si chiedono imposte maggiori perché i “milionari possono giocare un ruolo cruciale” in questa emergenza. “Abbiamo i soldi, e ne abbiamo molti. Soldi di cui c’è disperatamente bisogno ora e che saranno necessari per gli anni futuri”, si legge nella missiva. “L’impatto di questa crisi durerà per decenni. I problemi causati e rivelati dal Covid-19 non possono essere risolti con la beneficenza. (ANSA).