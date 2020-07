(ANSA) – AMANTEA, 14 LUG – Sono partiti poco prima delle 22 con direzione l’ospedale militare del Celio di Roma i 13 migranti pakistani positivi al Covid-19 che erano ospitati in una struttura di Amantea dopo lo sbarco, insieme ad altri connazionali, avvenuto sabato scorso a Roccella Ionica (Reggio Calabria). Il trasporto è gestito dalla Croce rossa italiana con un proprio pullman giunto in serata da Roma. Alla partenza ha assistito una folla di curiosi ma non ci sono state reazioni, dopo le proteste dei giorni scorsi contro la presenza dei positivi in paese arrivata al culmine con il blocco della statale 18. Presenti anche le forze dell’ordine e militari dell’Esercito che continueranno a presidiare la palazzina in cui i 13 erano ospitati e dove rimangono in quarantena altri 11 loro connazionali sbarcati insieme a loro.