MILANO, 15 LUG – Simon Kjaer sarà un calciatore del Milan per altre due stagioni. Il club rossonero annuncia infatti di aver esercitato l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del difensore danese di 31 anni, che a gennaio era stato prelevato in prestito dal Siviglia. Kjaer ha firmato con il Milan un contratto fino al 30 giugno 2022.