(ANSA) – BRUXELLES, 15 LUG – “Parte della comunicazione della commissione europea” in vista di una potenziale nuova ondata di coronavirus “è la raccomandazione agli stati membri di avere degli stress test per la simulazione di possibili focolai e per vedere se i sistemi di tracciamento ed isolamento ed i sistemi sanitari siano in grado di far fronte ad un possibile aumento dei casi”. Lo ha detto in conferenza stampa la commissaria europea alla salute Stella Kyriakides. (ANSA).