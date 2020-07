Scuola: i piccoli sono insicuri e poco pronti ad imparare

(ANSA) – ROMA, 15 LUG – Se i bambini delle scuole dell’infanzia hanno relazioni molto positive con i docenti (77,8%), c’è da lavorare sulla loro autostima (molto alta solo per il 28,7% delle scuole) e sulla loro disposizione ad apprendere, molto buona per meno della metà dei bambini, secondo le dichiarazioni delle scuole. Il rapporto Invalsi, che stamattina ha presentato i risultati della sperimentazione sull’autovalutazione per la scuola dell’infanzia, segnala infatti che ha una buona fiducia in sé solo il 45% dei bambini e una buona curiosità e interesse a imparare il 66% dei bambini. Preoccupa inoltre che solo il 26% circa dei bambini abbia acquisito la lateralizzazione – ovvero coscienza dell’uso della destra e della sinistra – e sappia distinguere la mano destra dalla sinistra, aspetto essenziale per imparare a leggere, scrivere e far di conto. Un altro dato riguarda l’età della classe docente: nei prossimi 10 anni andrà rinnovata una parte considerevole, circa il 40%, della classe docente della scuola dell’infanzia.