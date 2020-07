Difesa: accordo per valorizzare area sul mare in Sardegna

(ANSA) – ARZACHENA, 15 LUG – E’ stato firmato il Protocollo d’intesa tra il Ministero della Difesa, l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Arzachena per la valorizzazione e la riqualificazione turistico-culturale dell’area che ospita le Cisterne di Cala Battistoni, a Baja Sardinia – località turistica della Costa Smeralda – attualmente appartenente al demanio della Marina Militare. L’obiettivo è quello di rifunzionalizzare e valorizzare le cisterne. Si tratta infatti di una grande area prospiciente il mare, di circa tre ettari, che sarà suddivisa in quattro zone funzionali: una di primo supporto della balneazione, una da adibire a parco verde attrezzato, una su cui insistono le cisterne da riqualificare e convertire in un’area Museale della Marina Militare e un’area commerciale a supporto del Museo e dell’antistante area di balneazione e una zona da adibire ad area di sosta-parcheggio. L’intervento sarà realizzato nel pieno rispetto della tutela del paesaggio e dell’ambiente.