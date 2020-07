Coronavirus: in E-R 18 nuovi casi, nessun morto

(ANSA) – BOLOGNA, 15 LUG – Sono 18 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, metà dei quali asintomatici, individuati nell’ambito dello screening regionale. La maggior parte dei nuovi contagi (individuati sulla base di 3.985 tamponi) sono riconducibili a focolai o a casi già noti. Non si registrano nuovi decessi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.170 (19 in meno di ieri). Restano 9 i pazienti in terapia intensiva, mentre quelli ricoverati negli altri reparti Covid scendono a 88 (-5 rispetto a ieri). Nessun nuovo caso nelle provincie di Piacenza e Forlì-Cesena. (ANSA).