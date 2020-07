(ANSA) – MILANO, 15 LUG – “Vedremo, saranno valutazioni che andranno fatte insieme a Ibra, dipende anche dal suo stato d’animo, dalla sua voglia. Ha aiutato a crescere il gruppo in maniera esponenziale, ha dato vitalità, qualità, e la squadra si è trasformata dal suo arrivo. Intanto ce lo godiamo fino alla fine e festeggiamo le sue cento partite col Milan”. Così il ds rossonero, Frederic Massara, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto scade alla fine della stagione. Da discutere è anche la situazione di Gianluigi Donnarumma. “Quando? Mi auguro presto. Parleremo con il suo agente, cercheremo di tenerlo qui, è un pilastro della squadra nonostante sia giovanissimo ed è su pilastri come lui che bisogna costruire un futuro radioso”, ha detto Massara a Sky, prima della partita con il Parma, spiegando che per l’appuntamento con l’entourage del portiere è questione di giorni. “Evidentemente sì, perché dobbiamo cercare di trovare un’intesa, ma siamo fiduciosi della volontà di Gigio di proseguire con noi. Penso ci siano buoni presupposti per sperare di continuare a lungo con lui”, ha aggiunto il dirigente, senza dire invece se i 24 milioni in arrivo per la cessione di Suso verranno utilizzati per l’acquisto del centrocampista Dominik Szoboszlai. “E’ presto, intanto c’era il riscatto di Suso in caso di qualificazione del Siviglia. Sicuramente queste risorse verranno reinvestite nella squadra, vedremo come farlo al meglio. Non dobbiamo disperdere energie, pensiamo al Parma – ha concluso -, è un ostacolo molto difficile da superare”. (ANSA).